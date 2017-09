Reporter: Uuno "Kivilinna Kauboi" Pungar kavatseb reisibüroole oma meheau näidata?

Reporteri toimetus saab iga päev mitmeid vihjeid erinevate juhtumiste kohta. Seda, et keegi aga paberil kirja saadab, ei tule tänapäeval enam tihti ette. Tartlane Uuno Pungar võttis aga kätte ja saatis oma mure just nimelt postiga, kurtes, et teda on sügavalt solvatud ja alt veetud. Uuno, kes ennast Kivilinna Kauboiks nimetab, teatas, et kavatseb ühe reisibüroo juurde oma meheau näitama minna. Miks siis selline kummaline plaan?