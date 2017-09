Järgmisel nädalal suundub esmakordselt Itaaliasse menetlusmissioon, Eesti ametnikele on valmis pandud kokku kuue ümberpaigutatava põgeniku toimikud. Eesti on pidanud Itaaliaga läbirääkimisi alates ümberpaigutamise algusest. Kokkulepet takistas asjaolu, et Itaalia ei ole nõustunud intervjuude läbiviimisega kohapeal, nagu seda Eesti esindajad teevad Kreekas ja Türgis.