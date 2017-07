Ameerika Ühendriikide armee kolonel Zilhaver avaldas arvamust, et Ameerika Ühendriikid peaksid peatama oma kahepoolsed militaarsuhted Eestiga ja keskenduma koostööle NATO piires. Üksuste otse USAst Eestisse saatmine on heaga mõeldud, kuid see provotseerib Moskvat.